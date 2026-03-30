Gra terenowa śladami sądeckiego architekta doceniona w ogólnopolskim konkursie. Walczy o nagrodę europejską

Projekt „REMIniscencje” wyróżniony w polskiej edycji międzynarodowego konkursu Golden Cubes Awards
Stworzyli grę terenową po Nowym Sączu śladami architekta Zenona Adama Remiego. Ich pomysł znalazł się wśród czterech nagrodzonych w Polsce i teraz powalczy o tytuł najlepszego w Europie. To w ramach polskiej edycji międzynarodowego konkursu Golden Cubes Awards, wyróżniającego najciekawsze inicjatywy z zakresu edukacji architektonicznej! Mowa o projekcie „REMIniscencje”, który koordynowała nauczycielka Pałacu Młodzieży Anna Rejowska – Gumulak. Projekt realizowała wspólnie z sądecką architekt Joanną Paradowską – Prusak i z jej synem Jankiem. Powstał on w setną rocznicę śmierci Zenona Adama Remiego. Nauczycielka z architektką, których współpraca trwa od 7 lat, postanowiły przybliżyć młodzieży postać słynnego architekta i pokazać kamienice, które zaprojektował. W ramach akcji odbył się spacer edukacyjny, podczas którego sądecki historyk dr Łukasz Połomski przybliżał ich historię. Później taki spacer odbył się po raz drugi, już bez opowieści historyka, a potem koordynatorzy wpadli na pomysł stworzenia gry terenowej śladami kamienic zaprojektowanych przez Zenona Adama Remiego.
Wpadłyśmy na taki pomysł, żeby dzieci wymyśliły takie śmieszne rymowanki, które pomogłyby zidentyfikować kolejne budynki. Później Ania bardzo pięknie graficznie opracowała mapkę – mówi Joanna Paradowska – Prusak, architekt, która jest współautorką projektu.
Projekt REMIniscencje był naszą wspólną inicjatywą, nie mieliśmy ani grosza na jego realizację, a mimo to udało nam się stworzyć spójny i bardzo wartościowy projekt – mówi Anna Rejowska -Gumulak. - Bardzo jest to miłe, że to zostało docenione, bo to są takie nasze zupełnie oddolne inicjatywy. To szczęście, które mam pracy w Pałacu Młodzieży, placówce edukacji wychowania pozaszkolnego i pani dyrektor, która jest niezwykle otwartą osobą na wszelkiego rodzaju innowacje edukacyjne i chętnie zawsze wysłuchuje nauczycieli i uczniów, reaguje na ich potrzeby. Tak że zawsze miałyśmy zielone światło, zawsze miałyśmy wsparcie od tej strony. No i też wyjątkowa młodzież, no bo bez z nich by przecież żaden projekt się nie udał – dodaje nauczycielka.
Na co jurorzy zwrócili uwagę?
Jurorzy docenili projekt za promocję lokalnego potencjału Nowego Sącza, za działanie z zakresu edukacji architektonicznej i przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci, która wiele znaczyła dla historii architektury lokalnej. Jurorzy zwrócili uwagę na to, że inicjatywa ma prosty i czytelny przekaz, jest niskobudżetowa i bardzo dobrze opracowana, a także atrakcyjna dla mieszkańców miasta jak i turystów. Teraz projekt trafi pod obrazy jurorów, razem z innymi pracami z całej Europy. Finał odbędzie się w maju w Barcelonie.
Kim był Zenon Adam Remi?
Zenon Adam Remi urodził się w 1873 roku. W 1898 przeprowadził się do Nowego Sącza i początkowo był asystentem architekta miejskiego Jana Perosia, później został miejskim budowniczym. Zmarł 6 sierpnia 1924 roku. W Nowym Saczu zaprojektował wiele budynków - między innymi szkołę przy ul. Batorego, Ciuciubabkę, gmach Sokoła, a także wiele kamienic i domów prywatnych