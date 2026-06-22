Jak skutecznie szukać osób zaginionych? Po tym szkoleniu wiedzą więcej

Dariusz Ryś
2026-06-22 17:15

Dzięki takim szkoleniom wiedzą więcej, mogą działać szybciej i skuteczniej. Współpraca służb oraz doskonalenie umiejętności podczas poszukiwania osób zaginionych. Taki był główny temat specjalnego szkolenia, które zorganizowano w Nowym Sączu.

Czerwony, specjalistyczny pojazd państwowej straży pożarnej z otwartymi tylnymi drzwiami, prezentujący wyposażenie do poszukiwań osób zaginionych. Wewnątrz widoczne skrzynie, nosze i agregat prądotwórczy, co podkreśla gotowość służb do działań kryzysowych, o których piszemy na naszym portalu.
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

W szkoleniu brali udział sądeccy policjanci oraz przedstawiciele służb i organizacji, które na co dzień zajmują się poszukiwaniami zaginionych osób. Omawiano między innymi taktyki i techniki poszukiwań w terenie. Zaprezentowano też specjalistyczny pojazd,  który w takich akcjach jest wykorzystywany.  

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W szkoleniu brali udział strażacy, ratownicy GOPR, WOPR, Fundacji Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, policjanci, a także pracownicy wydziału Zarządzania Kryzysowego urzędu miasta Nowego Sącza oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. 

Celem szkolenia było doskonalenie procedur działania oraz umiejętności poprzez korzystanie ze wszystkich dostępnych nowinek technologicznych, współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi grupami do poszukiwań w terenie, a także wypracowanie modelu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu.

Podczas wykładów omówiono możliwości wykorzystania nawigacji w terenie oraz pracy z GPS-em, współpracę z operatorami dronów i przewodnikami psów tropiących. Przypomniano też metody poszukiwań w terenie, a także na rzekach czy jeziorach. Na zajęciach teoretycznych szkolenie się nie skończy, bo wspólne ćwiczenia zaplanowano też w terenie.

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Przy tej okazji zaprezentowano też specjalistyczny pojazd państwowej straży pożarnej, który w kryzysowych sytuacjach jest mobilnym stanowiskiem dowodzenia.

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W 2025 roku na terenie działania komendy miejskiej policji w Nowym Sączu zorganizowano 71 poszukiwań osób zaginionych. Natomiast od początku tego roku do połowy czerwca takich akcji było już 30.

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