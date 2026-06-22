Podpalał wiaty śmietnikowe na nowosądeckich osiedlach. Teraz ma problemy!

Do pożaru wiat śmietnikowych doszło 30 maja na terenie dwóch nowosądeckich osiedli. Ogień pojawił się wtedy w trzech miejscach i zniszczył 13 kontenerów na odpady, a także uszkodził konstrukcje dwóch zadaszeń. Straty wyliczono w sumie na ponad 22 tysiące złotych. Szybko okazało się, że pożary nie były przypadkowe.

Policjanci z sądeckiej komendy, którzy pracowali nad tą sprawą szybko wytypowali podejrzewanego mężczyznę. Okazał się nim 46-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Podpalacza zatrzymano 17 czerwca w miejscu jego zamieszkania.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sądeczanin usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia, jednak w tym przypadku sąd może orzec wyższy wymiar kary z uwagi na działanie podejrzanego w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem tej samej metody - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Quiz. Wesele w PRL-u. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny Pytanie 1 z 13 Gdzie najczęściej organizowano przyjęcia weselne w czasach PRL-u? W luksusowych hotelach W remizach, świetlicach i domach rodzinnych W centrach konferencyjnych Następne pytanie

Uszkodzenie mienia to jednak nie jedyne przewinienie, za które 46-latek odpowie przed sądem. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna jest również podejrzany o kradzież roweru górskiego, do której doszło przed jednym z sądeckich bloków w marcu tego roku.

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