Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka kolei Podłęże – Nowy Sącz

Chodzi o odcinek pomiędzy Podłężem a Gdowem. Powstanie tu zupełnie nowa linia kolejowa, która ma liczyć około 17,5 kilometrów długości. Trasa rozpocznie się w Podłężu nowym odgałęzieniem i poprowadzi w kierunku Gdowa. Będzie to linia dwutorowa i zelektryfikowana. W ramach inwestycji ma powstać również łącznica kolejowa na trasie Podłęże – Podłęże Balachówka, która umożliwi płynne kierowanie pociągów i zjazd z głównych szlaków na nową trasę bez konieczności wykonywania skomplikowanych manewrów.

Konsekwentnie realizujemy zadania związane z obsługą jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce. Wydanie tej decyzji stanowi kolejny istotny krok na drodze do realizacji projektu „Podłęże – Piekiełko”, który ma strategiczne znaczenie nie tylko dla regionu, ale również dla całego systemu transportowego południowej Polski. Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną Małopolski, skróci czasy przejazdu, zwiększy atrakcyjność transportu kolejowego oraz podniesie komfort i bezpieczeństwo podróżowania mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

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W ramach prac mają zostać przebudowane dwie istniejące linie kolejowe numer 91 i 95. Ponadto powstanie nowy tunel o długości około 900 metrów. W planie jest wybudowanie 13 mostów kolejowych, 5 mostów drogowych, 12 wiaduktów kolejowych, 5 wiaduktów drogowych oraz 2 przejść pod torami.