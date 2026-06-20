Uwaga nad wodą! Przypominają policjanci i ratownicy WOPR

Główne grzechy wypoczywających nad rzekami czy jeziorami, to przecenianie swoich umiejętności, brawura i lekceważenie zagrożenia. Dlatego nad rzekę czy jezioro koniecznie trzeba zabrać nie tylko fajny humor, ale też dużo zdrowego rozsądku.

Korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, gdzie są ratownicy wodni. Nie wchodźmy rozgrzani do wody. Przed wejściem schłodźmy wodą klatkę piersiową, szyję, kark i nogi. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po wypiciu alkoholu. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych. Nie zostawiajmy ich samych w wodzie.

Mówi Jarosław Pogwizd z WOPR w Nowym Sączu.

Wypływając łódką, kajakiem, rowerem wodnym lub żaglówką sprawdźmy ich stan techniczny, upewnijmy się, czy na wyposażeniu jednostki jest sprawny sprzęt ratunkowy taki jak koło i kamizelki ratunkowe. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych o przewidywanej porze powrotu.

Mówi Grzegorz Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych

Sprawdźmy też prognozę pogody i aktualne ostrzeżenia. Jeżeli zauważymy, że zbliża się deszcz czy burza szybko wróćmy do brzegu. Tam bezpiecznie przeczekamy załamanie pogody.

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię? Pytanie 1 z 13 Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła? Jan Piotr Jakub Następne pytanie

O bezpieczeństwo wypoczywających nad Jeziorem Rożnowskim przez całe lato będą dbać policjanci z sezonowego posterunku policji wodnej. Na miejscu będą też ratownicy WOPR, których znajdziemy pod lokalnym numerem telefonu 691- 609 -999. Warto te numery wpisać do naszego telefonu. Podobnie jak numer alarmowy 112.

W ten weekend pogoda będzie zachęcać do wypoczynku nad wodą, bo w całym regionie będzie bardzo ciepło. W sobotę przez większą część dnia będzie pogodnie, po południu chmur zacznie przybywać. Wtedy też mogą pojawić się deszcze i burze. Lokalnie popada mocno. Na termometrach w dzień od 27°C do 30°C miejscami nawet do 32°C. W czasie burz mocniej powieje. W niedzielę w Małopolsce pogoda będzie podobna. W pierwszej części dnia pogodnie, później więcej chmur, deszcz i burze. Nadal będzie ciepło.

Niestety mimo, że sezon wakacyjny dopiero się zaczyna, to już są pierwsze utonięcia. Od 1 kwietna w całym kraju woda zabiła już prawie 50 osób. W Małopolsce utonęły dwie osoby.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!