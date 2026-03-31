Jak wyglądają mieszkania w nowych blokach przy 29 listopada? Zajrzeliśmy do środka [GALERIA]

Odbiory już trwają. Mieszkania są sprzątane

Ostatnia prosta na budowie bloków STBS przy ul. 29 listopada w Nowym Sączu. Budynki są już gotowe, prace wewnątrz powoli się kończą. Rozpoczęły się odbiory techniczne mieszkań. W trzech budynkach powstało 137 mieszkań o różnej wielkości od jedno do czteropokojowych. Wszystkie mieszkania są już wykończone. Położone są panele podłogowe, płytki kuchenne i łazienkowe. W łazienkach zamontowane są wanny, prysznice oraz umywalki i toalety. W niektórych z mieszkań już rozpoczęło się sprzątanie.

QUIZ. To fakt o Kamilu Stochu, czy Adamie Małyszu? Na bank uda nam się Cię zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Który z nich urodził się w Zakopanem? Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Już jesteśmy w trakcie części odbiorów, co mnie cieszy. Jeszcze tam jakieś prace oczywiście są wykonywane, które nie mają wpływu na ten element odbioru, który jest wykonywany. Mamy dość duży zapas czasu z tymi odbiorami, tak żebyśmy mogli, myślę, na przełomie kwietnia i maja myśleć o już wprowadzeniu się pierwszych lokatorów. Część mieszkań jest sprzątanych, czyszczonych, bo wiadomo, że podczas budowy tego kurzu i jest dość sporo. Wiem, że magazyny energii elektrycznej pracują poprawnie, to wszystko fajnie działa – wyjaśnia Jacek Żelasko, prezes STBS Nowy Sącz.

Kluczowe testy zdane na piątkę. Bezpieczeństwo to priorytet

Zanim lokatorzy odbiorą klucze, budynki musiały przejść serię testów bezpieczeństwa. W ostatnich dniach odbyły się próby oddymiania, sprawdzono między innymi systemy wentylacji i przeciwpożarowe. Wszystko wskazuje na to, że pierwsi lokatorzy będą mogli wprowadzić się do swoich nowych mieszkań na przełomie kwietnia i maja. Tu warto dodać, że do 10 kwietnia można składać wnioski o przyznanie mieszkania. Pisaliśmy o tym TUTAJ.