Orbisfera w Starym Sączu rośnie w oczach. Będą też nowe atrakcje

Nowy park pod nazwą „Orbisfera” powstaje w okolicach leśnego mola, z którego już teraz chętnie korzystają turyści i mieszkańcy Starego Sącza. Nowe miejsce będzie przeznaczone do rekreacji, wypoczynku, ale też do edukacji. Z nowego parku będą mogły korzystać osoby w różnym wieku. Zagospodarowany będzie też teren wokół Orbisfery.

Mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Dzięki oszczędnościom z przetargów rozszerzamy inwestycję o kolejne wyjątkowe miejsca. Powstaje tam klimatyczny punkt widokowy z drewnianymi podestami i siedziskami. Budujemy nowoczesny schron przeciwdeszczowy inspirowany dawną skocznią narciarską - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza.

Orbisfera będzie wyjątkową przestrzenią edukacyjno-przyrodniczą, która połączy rekreację z poznawaniem natury. Jej kluczowym elementem będzie okrągła, wyniesiona nad ziemię kładka spacerowa z czterema sferami tematycznymi: energii, sensoryki, środowiska i zabawy.

Pieniądze na budowę Orbiswery w Starym Sączu udało się zdobyć z unijnych funduszy, dzięki współpracy Starego Sącza ze słowackim miastem Lewocza. Słowacy w ramach tego projektu przebudują swój amfiteatr, który stanie się ważnym punktem na turystycznej mapie miasta.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!