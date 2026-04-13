Mają to! Zespół Szkół numer 2 z Nowego Sącza ponownie mistrzem województwa w musztrze

Na rynku w Wadowicach spotkali się uczniowie szkół ponad podstawowych z całej Małopolski, które realizują programy Ministerstwa Obrony Narodowej. Między innymi mają u siebie Oddziały Przygotowania Wojskowego czy Branżowe Oddziały Wojskowe. Z Nowego Sącza na mistrzostwa pojechała ekipa Zespołu Szkół numer 2.

Posłuchaj uczniów i dyrektora szkoły Sławomira Szczerkowskiego

Mistrzostwa podzielone były na dwie części. Drużyny musiały zmierzyć się w rywalizacji zgodnej z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP. Jak zwykle nie zabrakło też programu dowolnego który młodzi mundurowi przygotowali już sami. Jurorzy, którzy przyglądali się pokazom oceniali precyzję wykonania poszczególnych elementów musztry, synchronizację ruchów i ogólne wyszkolenie. Najwięcej punktów przyznano ekipie z Nowego Sącza.

To jednak nie koniec, bo teraz uczniowie zespołu szkół numer 2 z Nowego Sącza będą reprezentować województwo małopolskie podczas finału ogólnopolskiego, który będzie w Zakopanem. W tym roku od 27–29 maja. Ekipa z Nowego Sącza już się przygotowuje.

Tym razem był to już XI Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Na tych, którzy pojawili się na wadowickim Rynku czekały też inne atrakcje. Między innymi pokaz musztry paradnej, prezentacja sprzętu wojskowego, były także stoiska informacyjno-promocyjne jednostek wojskowych z naszego regionu i oczywiście tradycyjna wojskowa grochówka.

