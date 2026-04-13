Kabiny akustyczne dla studentów pojawią się na kolejnych wydziałach Akademii Nauk Stosowanych

Nowy Sącz. Kabiny akustyczne na korytarzach wydziałów Akademii Nauk Stosowanych

Początkowo studenci podchodzili do niej z dystansem, jednak po kilku dniach zaczęli coraz chętniej z niej korzystać. Kabiny akustyczne to takie specjalne wyciszone pomieszczenia. Mimo hałasu na korytarzu można w nich bez problemu pouczyć się w spokoju, przygotować do zajęć, czy odpocząć. Każda z nich wyposażona jest w wentylator, prąd, gniazda USB, stół oraz dwa miejsca do siedzenia.

Sonda Jesteś zadowolony z wyników wyborów na Węgrzech? Tak Nie To dla mnie obojętne

My to nazywamy pokojami wyciszeń. W tym momencie są dwie kabiny. Docelowo chcemy, aby takie kabiny były na wszystkich wydziałach. Rzeczywiście mówimy tutaj cały czas o tak zwanym dobrostanie studentów, o poprawie jakości komfortu studiowania. Te inwestycje będą w tym roku kontynuowane i ewentualnie w roku przyszłym – powiedział nam Józef Ciuła, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Koszt takiej kabiny to 40 tysięcy złotych. Podobne kabiny pojawiają się także w szkołach na trenie Nowego Sącz. Pierwszą ustawiła na korytarzu Szkoła Podstawowa numer 6. Z kabiny podczas przerw korzystają uczniowie ze spektrum autyzmu, którzy chcą się wyciszyć.