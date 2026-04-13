Międzynarodowy turniej tańca „Noc Battle” po raz trzeci w Nowym Sączu

"Noc Battle" w Nowym Sączu po raz trzeci

Zbliża się trzecia edycja zawodów tanecznych „Noc Battle”. Do Nowego Sącza przyjedzie kilkuset tancerzy z całej Polski i niektórych krajów europejskich. Wezmą oni udział w bitwach tanecznych dwa na dwa, przed jurorami zaprezentują się również w choreografiach grupowych. Już zarejestrowani są uczestnicy z Ukrainy, Słowacji, Czech, czy Francji. Poza tym na parkiecie zobaczymy zawodników z Zielonej Góry, Piły, Białegostoku, Gdańska czy Nowego Sącza.

W tym roku naszym tematem przewodnim jest zachód słońca, także będzie pięknie, będzie pełno kolorów pomarańczowych, zielonych. Zapraszamy w takim razie wszystkich chętnych, bo to też jest okazja dla widzów, żeby oni zasiedli na trybunach i zobaczyli co tam się dzieje. Można do nas wpadać od samego rana do samego wieczora. Najmłodsze dzieciaczki mają już po cztery latka, no i tak naprawdę przez całą gamę wiekową, bo będzie też występ seniorów, którzy mają ponad 60 lat i też będą tańczyć – wyjaśnia Julia Kania, jedna z organizatorek.

Popisy tancerzy będzie można oglądać w hali MOSiR w Nowym Sączu w sobotę, 25 kwietnia i w niedzielę, 26 kwietnia. Na godzinę 19 zaplanowano gale finałową. Wówczas zobaczymy najlepszych tancerzy i zespoły wyłonione danego dnia. W tym roku popisy tancerzy będą oceniać jurorzy z Francji, Belgii, Holandii oraz z Niemiec.