Jest pozwolenie! Może ruszać budowa obwodnicy Łącka

Dokument, który otwiera drogę do budowy obwodnicy Łącka reguluje między innymi sprawy związane z podziałem nieruchomości oraz ich wykupu, określa warunki techniczne oraz obowiązki środowiskowe. Dla firmy, która nową trasę będzie budować ZRID jest po prostu pozwoleniem na rozpoczęcie prac w terenie.

Mając na uwadze szczególny interes gospodarczy i społeczny, decyzja ZRID dotycząca obwodnicy Łącka otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności stąd jeszcze w lipcu przejmiemy plac budowy i ruszymy z pierwszymi pracami - informuje firma Nowak Mosty, która nową drogę będzie budować

Obwodnica Łącka powstanie po południowej stronie tej miejscowości. W planie jest budowa 3 kilometrowej nowej drogi, która wyprowadzi ruch pojazdów z centrum Łącka. Powstaną też drogi serwisowe, 2 ronda, 3 skrzyżowania z drogami gminnymi i 9 obiektów inżynieryjnych.

Mówi wójt gminy Łąck Jan Dziedzina

Przy obwodnicy Łącka będzie zamontowane oświetlenie, pojawią się także nowe drzewa i krzewy. Przy tej okazji przebudowana będzie też kanalizacja deszczowa oraz sieci gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

Umowny termin realizacji to luty 2029 jednak dołożymy wszelkich starań by obwodnica powstała możliwie jak najszybciej - dodaje firma Nowak Mosty

QUIZ. Odmiana nazw polskich miast. Wybraliśmy naprawdę trudne! Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Które zdanie jest napisane poprawnie? Mieszkam w Bielsku-Białej. Mieszkam w Bielsku-Białym. Mieszkam w Bielskiej-Białej. Następne pytanie

Obwodnica Łącka będzie częścią trasy wojewódzkiej numer 969. Ta trasa ma prawie 70 kilometrów długości i łączy Stary Sącz z Nowym Targiem. W sezonie zimowym i letnim jest mocno zatłoczona, bo prowadzi do turystycznych miejscowości w regionie. Do Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem czy w okolice Jeziora Czorsztyńskiego.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]