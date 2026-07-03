Zastraszyli 14-latka przedmiotem przypominającym broń i ukradli mu hulajnogę

Tego samego dnia podejrzani ukradli rower o wartości tysiąca złotych, pozostawiony przed Ośrodkiem Zdrowia w miejscowości Kryg. Policja szybko namierzyła sprawców rozboju i już dzień później para została doprowadzona do Prokuratury. Skradzione pojazdy udało się odzyskać. W trakcie przeszukania mieszkania 21-latka znaleziono przedmiot przypominający broń oraz dwa naboje kalibru 9 mm, na których posiadanie podejrzany nie posiadał wymaganego zezwolenia.

W trakcie przesłuchania Nikola S. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów oraz złożyła wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 50 metrów, połączone z zakazem opuszczania kraju. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach mężczyzna zakwestionował jednak przebieg zdarzenia ustalony na podstawie przeprowadzonych czynności dowodowych, w tym użycie przedmiotu przypominającego broń palną – wyjaśnia Justyna Rataj – Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Sonda Czy to adekwatna kara? Nie Tak Ciężko powiedzieć

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Gorlicach wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Pawła A. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd, podzielając argumentację przedstawioną przez prokuratora, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.