Nie chcą likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej. Jest specjalny apel radnych!

Jeżeli MEN nie zmieni zdania, to Domy Wczasów Dziecięcych przestaną działać już 1 stycznia 2027 roku. Samorząd powiatu nowosądeckiego, który zarządza DWD w Piwnicznej nie chce się na to zgodzić. Samorządowcy przygotowali już specjalną petycję, która ma trafić między innymi właśnie do resortu edukacji.

Głównym argumentem, który przemawia za dalszą działalnością DWD w Piwnicznej jest remont, który w tym budynku wykonano. Prace kosztowały ponad 9 milionów złotych. Kolejnym argumentem są rezerwacje na pobyty dzieci. Kalendarz piwniczańskiego DWD jest wypełniony na dwa lata do przodu.

Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Radni w przygotowanym apelu przekonują, że w uzasadnieniu projektu nie przedstawiono przekonujących argumentów świadczących o konieczności likwidacji domów wczasów dziecięcych. W dokumencie samorządowcy zwracają też uwagę, że Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej –Zdroju jest placówką z prawie osiemdziesięcioletnią tradycją, ale też nowoczesną i dostosowana do współczesnych wymogów. Likwidacja domu oznaczałaby zakończenie działalności wyspecjalizowanej placówki oświatowej, dysponującej wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz odpowiednią bazą lokalową, co byłoby wielką stratą dla dziedzictwa edukacyjnego powiatu nowosądeckiego i województwa małopolskiego - czytamy w przygotowanym apelu

Apel przypomina też, że w ostatnim czasie DWD w Piwnicznej Zdroju przeszedł duży remont. Na takie prace wydano ponad 9 milionów złotych. Prawie 6 milionów powiat zdobył z rządowego funduszu Polski Ład.

Rada powiatu nowosądeckiego apeluje do Minister Edukacji o wycofanie projektu rozporządzenia z procesu legislacyjnego oraz podjęcie rzeczywistego dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem oświatowym i przedstawicielami domów wczasów dziecięcych - dodają samorządowcy

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Apel podpisany przez radnych powiatu nowosądeckiego trafi nie tylko do Ministra Edukacji, ale też do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związku Powiatów Polskich, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego do gminy z terenu powiatu, a także parlamentarzystów z regionu sądeckiego.

Początki Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju sięgają 1947 roku. W kolejnych latach dom był rozbudowywany. Od samego początku zajmował się organizacją wypoczynku dzieci z całego kraju. Nie tylko w wakacje czy ferie, ale też roku szkolnym. Pod skrzydła samorządu powiatu nowosądeckiego DWD w Piwnicznej przeszedł jesienią 2022 roku.

Dziś w całej Polsce działają 24 Domy Wczasów Dziecięcych. 10 jest publicznych, 14 niepublicznych. Jeżeli MEN nie zmieni zdania, to takie miejsca będą mogły działać tylko do końca tego roku.

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