Już nie Szwedzka, ale Jagiellońska. CIT w Nowym Sączu ma nowy adres

Do tej pory Centrum Informacji Turystycznej działało w małym pomieszczeniu przy ulicy Szwedzkiej. Teraz pracownicy CIT do dyspozycji mają dużo większe, bo dwuczęściowe biuro. W pierwszym pomieszczeniu znajdują się stanowiska informacyjne. Drugie jest przygotowane dla tych, którzy potrzebują dłuższej rozmowy. Są tam wygodne sofy i fotele.

Mówią prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i Zbigniew Maciejowski z CIT

Na turystów, którzy przyjdą do CIT będą czekać przeróżne materiały promocyjne, takie jak mapy, foldery i przewodniki. Są też pocztówki, lokalne gadżety oraz lubiane przez turystów magnesy na lodówkę, Większość z nich można dostać za darmo.

Zapraszam do nowej siedziby Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Jagiellońskiej 21. To właśnie tutaj, w samym sercu naszego miasta, będzie czekać na Was miejsce stworzone z myślą o każdym, kto chce odkrywać piękno Sądecczyzny. Niezależnie od tego, czy przyjeżdżacie z daleka, czy jesteście stąd. Centrum jest otwarte dla wszystkich - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

QUIZ. Włodzimierz Czarzasty. Co wiesz o Marszałku Sejmu? Pytania nieoczywiste! Pytanie 1 z 12 W którym mieście urodził się Włodzimierz Czarzasty? Warszawa Sosnowiec Katowice Następne pytanie

W Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu można znaleźć aktualne i rzetelne informacje o najpiękniejszych zabytkach Nowego Sącza i regionu, malowniczych ścieżkach rowerowych i szlakach pieszych, ukrytych perełkach, festiwalach i wydarzeniach kulturalnych i przyrodniczych atrakcjach.

Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu jest otwarte w poniedziałki od 9.00 do 17.00, a we wtorki i piątki od 8.00 do 16.00. Z pracownikami CIT można się kontaktować osobiście, przez telefon lub drogą elektroniczną.

