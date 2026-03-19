Zbliża się Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szkoły już mogą się zgłaszać!

W regionie sądeckim powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zaplanowano na kwiecień. Zgłaszać mogą się uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Uczniowie z Nowego Sącza i powiatu swoją wiedzę i umiejętności będą sprawdzać przez 3 dni. Od 15 do 17 kwietnia. Wszystko jak zwykle będzie się działo w Zespole Szkół Samochodowych imienia Tadeusza Tańskiego przy ulicy Rejtana 18 w Nowym Sączu.

Na zgłoszenia drużyn czekamy do 10 kwietnia do godziny 12:00. Można wysłać faks pod numer 47 833 42 63 lub e-mail na adres [email protected] - mówi Aneta Izworska z komendy miejskiej policji w Nowym Sączu, która w naszym regionie turniej współorganizuje

Drużyny, które wygrają lokalne turnieje pojadą na finał ogólnopolski, który zaplanowano na czerwiec. Turniej jest organizowany już od wielu lat. Przez zabawę ma uczyć jak bezpiecznie zachowywać się na drogach.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]