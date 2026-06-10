Kierowcy! Noga z gazu. Działa już odcinkowy pomiar prędkości w Rabce Zdroju

Odcinkowym pomiarem prędkości w rejonie Rabki Zdroju, podobnie jak w innych lokalizacjach w Polsce zarządza Główny Inspektorat Transportu Drogowego przy pomocy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Mówi rzecznik prasowy GITD Wojciech Król

Cały odcinek, który monitoruje system ma blisko 3 kilometry długości. Dla pojazdów, które jadą z Rabki w kierunku Nowego Sącza strefa ma 2739 metrów. Natomiast w kierunku odwrotnym, czyli dla pojazdów jadących w stronę Skomielnej Białej monitorowany odcinek ma 2734 metry. Na całym kawałku, który śledzą kamery obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę.

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Kamery i urządzenia, które są tam zamontowane nie mierzą szybkości pojazdu w jednym punkcie tak jak fotoradary, ale sprawdzają średnią prędkość na całym wyznaczonym odcinku. Jeżeli jest wyższa niż dopuszczalna w danym miejscu, kierowcy muszą się liczyć z karami. System działa przez całą dobę i przy każdej pogodzie.

Droga krajowa numer 28 prowadzi przez województwo małopolskie i podkarpackie. Trasa zaczyna się w Zatorze, a kończy się na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce. Droga ma 350 kilometrów długości.

W Małopolsce odcinkowy pomiar prędkości działa na drogach w kilku miejscach. Oprócz wspomnianej już Rabki-Zdroju to jeszcze Zielonki, Kraków, Skomielna Biała oraz Tarnów.

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