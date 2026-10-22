Kolej Krynica Express staje się faktem. Budowa nowej gondoli już ruszyła

Nowa trasa będzie miała ponad 2 kilometry długości. Będzie poprowadzona na 11 podporach, a w najwyższym miejscu gondole znajdą się 28 metrów nad terenem. Wagoniki pojadą z prędkością około 5 metrów na sekundę, a przepustowość kolei na początek zaplanowano na 1000 osób na godzinę.

Krynica Express będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego połączenia centrum Krynicy-Zdroju z rejonem Czarnego Potoku i dolną stacją popularnej od lat wśród turystów i narciarzy kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Dzięki nowej gondoli Krynica Express powstanie funkcjonalne połączenie centrum uzdrowiska, Góry Parkowej i jednego z najważniejszych ośrodków górskich regionu. Nowa gondola stworzy także wygodną alternatywę dla przejazdu samochodem na tej trasie - mówi Tomasz Pasieka z Zarządu spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka

Mówią Tomasz Pasieka z PKL, turyści i burmistrz Krynicy Piotr Ryba

Przejazd z centrum Krynicy do dolnej stacji Jaworzyna Krynicka zajmie około 8 minut. Panoramiczne wagoniki będą wyposażone w urządzenia, które ułatwią przewóz sprzętu narciarskiego i rowerów. Będą miały też udogodnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Nowa kolej będzie kursować w obu kierunkach i ma działać przez cały rok. W Czarnym Potoku pasażerowie będą mogli przesiąść się do już istniejącej gondoli i pojechać dalej na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Łączna długość obu odcinków wyniesie około 4,3 kilometra, co będzie dłuższą trasą przejazdu niż na Kasprowy Wierch z Kuźnic przez Myślenickie Turnie

Krynica Express to szansa na wygodniejsze przemieszczanie się po naszym mieście, ograniczenie części ruchu samochodowego i nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorców. Zależy nam, aby rozwój turystyki przynosił korzyści nie tylko odwiedzającym, ale również mieszkańcom Krynicy-Zdroju – mówi Piotr Ryba burmistrz Krynicy-Zdroju.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa nowej gondoli w Krynicy Zdroju zakończy się już za rok. Prace będą kosztować ponad 40 milionów złotych.

Krynica Express będzie już kolejną inwestycją Grupy PKL w Krynicy-Zdroju. W ośrodku PKL Jaworzyna Krynicka powstały między innymi trzy nowe koleje krzesełkowe, nowa trasa i nartostrada oraz infrastruktura zwiększająca komfort korzystania z ośrodka. Rozbudowano też zaplecze dla narciarzy, ofertę gastronomiczną i noclegową.

W ostatnich latach zainwestowaliśmy w rozwój Jaworzyny Krynickiej ponad 200 milionów złotych, konsekwentnie modernizując infrastrukturę narciarską, koleje, trasy i zaplecze turystyczne dostosowując ofertę do oczekiwań początkujących narciarzy i rodzin z dziećmi. Jednocześnie narciarze poszukujący sportowych emocji oraz goście, którzy w górach chcą przede wszystkim odpocząć w komfortowych warunkach także znajdą coś dla siebie. Krynica Express jest naturalnym dopełnieniem tych działań – mówi Adam Skraba, prezes zarządu Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka

Od kilku lat PKL rozbudowuje też swój ośrodek na Górze Parkowej. Tam spółka wykorzystuje wyjątkową historię tego miejsca i klimat retro lat 30, XX wieku. Całość jest uzupełniona o nowe atrakcje całoroczne. Takie jak 53-metrowa wieża widokowa czy interaktywna strefa „Szalone lata 30”.

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