Kolejni psi saperzy ruszyli na Ukrainę. Będą wyszukiwać miny i materiały wybuchowe

Psy szkoliły się głównie w Belgii, we Włoszech, na Malcie, w Luksemburgu oraz Finlandii, ale nie tylko. Przez dwa tygodnie były też w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, gdzie ukraińscy przewodnicy zapoznawali się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

Specjalnie szkolone psy pracują na Ukrainie już od 2023 roku. Razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami pomagają w rozminowywaniu kraju. Zwierzęta dzięki doskonałemu węchowi skutecznie wykrywają materiały wybuchowe nawet w trudnych warunkach, gdzie nie radzi sobie sprzęt techniczny - mówi Ewa Modzelewska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

W sumie w ramach projektu Komisji Europejskiej Ukraina dostanie 50 wyszkolonych psów. Do tej pory przekazano ich już 37 psów, 7 kolejnych na Ukrainę pojechało w piątek, 27 marca. Przedstawiciele Unii Europejskiej zapewniają, że do tej pory żaden pies nie zginął podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem.

Mówią Stanisław Orzeł jeden z psich trenerów oraz Ewa Modzelewska z biura Komisji Europejskiej w Polsce

Psy za każdym razem są wyposażane w specjalne buty, okulary oraz szelki ochronne. Każdy pies ma też apteczkę medyczną, budę transportową oraz dodatkowe wyposażenie i miesięczny zapas karmy. Dodatkowo nowi opiekunowie psów przeszli specjalistyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej psom służbowym, które działają na froncie.

Komisja Europejska przekazała ukraińskim siłom zbrojnym również drony do wykrywania metali. Urządzenia pomagają w pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których rozminowywanie trwa bardzo długo.

