Krok bliżej do budowy nowej drogi. Są kolejne ważne decyzje dla sądeczanki

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. Jeżeli nie będzie odwołań od wyniku przetargu, to stanie się to za kilka dni. W ten sposób GDDKiA będzie miała wybranych projektantów już dla wszystkich pięciu odcinków nowej sądeczanki.

Koncepcje programową wykonuje się po to, żeby doprecyzować wybrany w decyzji środowiskowej wariant przebiegu drogi. W praktyce dowiadujemy się więcej na temat tego, jak będzie wyglądał przyszły projekt trasy. Koncepcja programowa wskazuje, jakie rozwiązania konstrukcyjne i jakie zabezpieczenia będą rozważane przez projektanta, a także z jakich materiałów będą wykonywane poszczególne obiekty. Na przykład tunele czy mosty - mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

Wykonawca na przygotowanie dokumentacji będzie miał 20 miesięcy. GDDKiA za te prace zapłaci ponad 3 miliony złotych.

Odcinek Okocim – Uszew to pierwszy fragment nowego przebiegu drogi krajowej numer 78, który ma mieć 3,6 kilometra. Rozpocznie się na rondzie w Okocimiu, które powstało jako część zachodniej obwodnicy Brzeska. Nad rondem powstanie estakada, którą trasa pobiegnie dalej na południe.

Budowę nowej trasy krajowej numer 75 podzielono na pięć odcinków. Trzy z nich I, III i V mają wybranych wykonawców dokumentacji z elementami koncepcji programowych. Dla odcinków III i V są też podpisane umowy. Natomiast dla odcinków II i IV, które budzą zastrzeżenia mieszkańców i samorządowców wybranych gmin, podpisaliśmy dwie umowy na analizę możliwości zmiany ich przebiegu - dodaje Anna Bałdyga

Dziś droga krajowa numer 75 jest trasą z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, krętą z ostrymi podjazdami. Nowa droga, która połączy Nowy Sącz z Brzeskiem ma być w całości drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie też dużo mniej kręta. Dzięki temu czas przejazdu skróci się o blisko pół godziny.

Dwie części nowej Sądeczanki są już gotowe. To oddany do użytku w 2021 roku most w Kurowie, a także zachodnia obwodnica Brzeska, którą kierowcy jeżdżą od 2025 roku. To 3-kilometrowy odcinek, który łączy rondo w Jasieniu na drodze krajowej numer 94 z nowym rondem w Okocimiu na trasie krajowej 75.

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