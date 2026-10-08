Dużo wypadków z udziałem hulajnóg. Kierujący to głównie młodzi ludzie

Od początku roku Policja i Straż Miejska skontrolowała ponad 330 osób, które korzystały z hulajnóg. W 130 przypadkach kontrole skończyły się pouczeniem lub mandatem. Zanotowano też blisko 70 poważnych zdarzeń z udziałem hulajnóg. W mieście od początku roku doszło do 46 wypadków, w których rannych zostało 47 osób i do 23 kolizji. W większości winę ponoszą kierujący tymi pojazdami. To w dużej mierze młodzi ludzie, którzy jeżdżą brawurowo, nie przestrzegają przepisów i zasad użytkowania jednośladów.

Przyczynami zdarzeń drogowych są nieprawidłowe manewry czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Brakuje wśród młodych ludzi przede wszystkim doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w bieżącym roku odnotowała 46 wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników ruchu. Rannych w tym zdarzeniu było 47 osób. Odnotowaliśmy również 23 kolizje drogowe — mówi Bogusław Żytkowicz, naczelnik nowosądeckiej drogówki.

W Nowym Sączu powoli kończy się sezon na hulajnogi. Z dnia na dzień ze względu na pogarszającą się pogodę takich pojazdów będzie ubywać.