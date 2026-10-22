Łącko i Rytro. W tych miejscowościach powstaną nowoczesne mosty

Nowy most na Popradzie na powiatowej trasie Sucha Struga – Głębokie w gminie Rytro powstanie powyżej istniejącego mostu. Będzie miał ponad 160 metrów długości, 2 jezdnie, chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie. Umowa z firmą, która wygrała przetarg będzie podpisana jeszcze w listopadzie.

Podobny most zaplanowano nad Dunajcem w gminie Łącko. Ta przeprawa połączy Jazowsko z Obidzą. Most będzie miał ponad 130 metrów długości i około 15 metrów szerokości. Będą dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa, chodnik i nowe oświetlenie. W tym przypadku firma, która wygrała przetarg już przejęła plac budowy.

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Kierowcy mogą spać spokojnie, bo dużych utrudnień w czasie prac budowlanych nie będzie. To dlatego, że cały czas będzie można korzystać z jednego i drugiego mostu. Stare przeprawy będą wyburzone dopiero wtedy, kiedy gotowe będą te nowe.

Nie będą to jednak jedyne nowe mosty, które w najbliższym czasie mają powstać w regionie sądeckim. Nowy przeprawa pojawi się też w miejscowości Łazy Brzyńskie. Na razie trwają prace projektowe Stary most, który tam jest będzie rozebrany.

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