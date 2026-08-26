Mają na koncie ponad 300 przestępstw. Oskarżony między innymi ksiądz

Zarzuty usłyszeli między innymi kobieta i mężczyzna, którzy wprowadzali środki odurzające i substancje psychotropowe do obrotu. Na ławie oskarżonych zasiądzie też inny mężczyzna, który brał udział w obrocie znaczną ilością wspomnianych substancji. Dwie osoby miały się też zajmować dostawami znacznych ilości środków tego typu środków Austrii. Jeden z mężczyzn dodatkowo odpowie także za nielegalne posiadanie amunicji oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

Odbiorcom leków zawierających w swoim składzie substancje narkotyczne był między innymi 45-letni ksiądz z jednej z parafii w województwie mazowieckim, któremu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych. W sumie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Między innymi kilka tysięcy sztuk tabletek silnie uzależniających leków czy u odurzających. Zabezpieczono też biżuterię, gotówkę oraz luksusowy samochód osobowy.

Dwie osoby, czyli kobieta i mężczyzna trafili do aresztu. Pozostałe osoby na razie zostają na wolności. O karze dla całej czwórki zdecyduje sąd. W sumie prokuratura zarzuca im popełnienie ponad 300 przestępstw.