Trwa remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Pojawiają się już pierwsze warstwy asfaltu

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ruszył 27 kwietnia. Prace podzielono na kilka odcinków, które prowadzą przez miejscowości Chełmiec, Świniarsko, Niskowa, Podrzecze oraz Brzezna. Remontowana jest nie tylko sama droga, ale też 2 mosty i dwa wiadukty. Na początek usunięto stary asfalt, potem przebudowano i wzmocniono podbudowę drogi, a we wtorek, 25 sierpnia zaczęło się wylewanie pierwszych warstw asfaltu.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej będzie wykonana do końca 2026 roku. Później przyjdzie czas na pozostałe prace wykończeniowe. Takie jak budowa chodników, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych i zjazdów.

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Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować więcej niż wcześniej planowano, bo ponad 19 milionów złotych. Większą część pieniędzy samorząd powiatu nowosądeckiego zdobył jednak z unijnych funduszy.

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Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

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