Policja prosi o pomoc. Zaginął 39-letni Karol Kosiba

Dariusz Ryś
2026-08-25 12:53

Policjanci z Nowego Sącza proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego Karola Kosiby. To 39-letni mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Każda informacja może być ważna.

Policja prosi o pomoc. Zaginął 39-letni Karol Kosiba
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Mężczyzna wyszedł z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu 20 sierpnia około godziny 13:30. Do tej pory nie wrócił do DPS ani nie nawiązał z nikim kontaktu. Policja zwraca uwagę na to, że zaginiony pochodzi z powiatu gorlickiego. Dlatego może również przebywać na jego terenie.

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W dniu zaginięcia Karol Kosiba był ubrany w długie spodnie dżinsowe, czerwoną koszulkę oraz czarne sportowe buty. Mężczyzna ma około 175 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma owalną twarz, bez zarostu, jasne, krótkie włosy, widoczne braki w uzębieniu - mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

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Poszukiwania zaginionego prowadzi komenda miejska policji w Nowym Sączu. Wszelkie informacje dotyczące zaginionego można przekazywać przez całą dobę na numer alarmowy 112 lub 47 833 46 30.

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