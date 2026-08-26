Woda może okazać się śmiertelną pułapką. Strażacy OSP Nowy Sącz ćwiczyli akcje ratunkowe na jeziorze

To miejsce wybrano nie przez przypadek, bo Jezioro Rożnowskie w sezonie wiosenno – letnim przyciąga tysiące wypoczywających,. Z roku na rok przybywa też fanów kajaków, łódek czy skuterów wodnych, a to sprawia, że wypadków na wodzie też jest coraz więcej. Dlatego strażacy muszą często się szkolić.

Podczas szkolenia, które tym razem zorganizowano w miejscowości Tęgoborze strażacy wykorzystywali ponton ratowniczy, ale też doskonalili techniki bezpiecznego poruszania się po akwenie, podejmowania działań ratowniczych oraz współpracy podczas akcji na wodzie.

Regularne ćwiczenia to klucz do skutecznego i bezpiecznego działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych - przypominają strażacy z OSP Nowy Sącz Biegonice

Który z nich to powiedział: Czerepach czy Fabian Duda? Dopasuj w quizie cytat do bohatera "Rancza" Pytanie 1 z 10 Który z nich to powiedział: Czerepach czy Fabian Duda? "Zwycięzców się nie sądzi" Czerepach Duda Następne pytanie

Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Sączu – Biegonicach założono w 1889 roku. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Strażacy z OSP w Nowym Sączu – Biegonicach wyjeżdżają do pożarów, wypadków drogowych oraz innych zagrożeń. W jednostce działa też sekcja ratownictwa wodnego oraz przeciwpowodziowego.