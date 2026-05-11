Miał duże ilości narkotyków, teraz ma problemy. Już trafił za kratki

Kilka dni temu policjanci referatu do walki z przestępczością narkotykową sądeckiej komendy w trakcie jednej z realizacji w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańca Nowego Sącza zabezpieczyli ponad 750 gramów środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany i mefedronu. Właściciel przechowywał je w piwnicy, w torbie termicznej schowanej między workami z ubraniami.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sądeczanin w prokuraturze usłyszał zarzuty udzielania i udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Te przestępstwa są zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności, aczkolwiek z uwagi na popełnienie ich w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, sąd może orzec wyższy wymiar kary - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Na tym jednak sprawa się nie kończy, bo policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury, a ta skierowała wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd na to się zgodził. Najbliższe trzy miesiące zatrzymany mężczyzna spędzi w areszcie, gdzie poczeka na wyrok.

