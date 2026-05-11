Poczta obiadowa znowu trafi do osób potrzebujących. Ruszył nabór

Program ruszy już w czerwcu. Zakłada on dostarczenie przez kuriera trzech dwudaniowych obiadów w tygodniu. Trafia one do osób najbardziej potrzebujących, powyżej 70 roku życia, którzy mają niskie dochody oraz mają problemu z samodzielnością. Seniorów do projektu można już zgłaszać. Mogą to zrobić ich sąsiedzi, jak i takie osoby same mogą wypełnić wnioski na stronie stowarzyszenia. Pomocą objęte zostaną osoby mieszkające na terenie Nowego i Starego Sącza oraz części powiatu nowosądeckiego.

Żeby się zgłosić, trzeba spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończenia 70 lat. Program jest dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni. W tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Mamy kryterium dochodowe, w tym roku jest to 2670 netto miesięcznie na osobę – mówi Julia Sadoń z Sursum Corda.

Poczta obiadowa będzie realizowana przez stowarzyszenie Sursum Corda już po raz czwarty. W poprzednich edycjach cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród seniorów.