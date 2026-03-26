Młodzi ratują życie! Kolejne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy już za nami

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy nie są typowym konkursem, który sprawdza wiedzę. Uczniowie musieli pokazać, że poradzą sobie także w praktyce. Co roku organizatorzy przygotowują kilka przeróżnych zdarzeń, do których scenariusz pisze samo życie.

W tym roku między innymi trzeba było pomóc osobie, która topiła się na basenie, osobie która straciła przytomność na ulicy czy wbiła sobie nóż w rękę podczas prac remontowych. Jednym z bardziej nietypowych zadań była pomoc osobom, które po kłótni pobiły się na weselu.

Liczyło się opanowanie, refleks, umiejętność działania pod presją czasu i współpraca całego zespołu. To wszystko pod okiem doświadczonych fachowców, którzy na co dzień zajmują się ratowaniem zdrowia i życia poszkodowanych.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy to coś więcej niż rywalizacja. To inwestycja w bezpieczeństwo. Każdy uczestnik, który przejdzie przez realistyczne scenariusze, zyska nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim pewność działania w sytuacji kryzysowej. Pierwsza pomoc to nie teoria zapisana w podręczniku. To decyzja podjęta w ciągu kilku sekund, a te sekundy mogą zdecydować o czyimś życiu - mówi Aneta Mamala nauczyciel LO w Starym Sączu i jedna z organizatorek zawodów

W tym roku miejsce pierwsze przypadło zespołowi ze szkoły podstawowej z Przysietnicy, drugie zajęli uczniowie ze szkoły Podstawowej w Starym Sączu, a trzecie ekipa ze szkoły podstawowej w Olszanie.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Starym Sączu organizowane są już od 4 lat. W wydarzenie zaangażowanych jest około 60 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Pomagają też ratownicy z GOPR w Krynicy, strażacy z OSP w Starym Sączu, a także studenci ratownictwa medycznego z nowosądeckiej Akademii Nauk Stosowanych.

