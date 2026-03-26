Ogromna palma wielkanocna stanęła na nowosądeckim Rynku [GALERIA]

To prawdopodobnie największa palma wielkanocna w Małopolsce, która na długo pozostanie w miejskiej przestrzeni. Co roku przed świętami wielkanocnymi stawiana jest ona na nowosądeckim Rynku. Ta tegoroczna, ma 30 metrów wysokości, z czego dwumetrowy trzon umieszczony jest w ziemi. Do jej wykonania zużyto pół kilometra kolorowych wstążek, kilka tysięcy kwiatów, do tego gałęzie jałowca oraz bukszpanu.

Do ustawienia palmy na rynku potrzebny był dźwig, przy którego użyciu zrobiono to w kilka minut. Palma jest wykonana zgodnie ze wzornictwem ludowym regionu sądeckiego. W niedziele zostanie poświęcona.