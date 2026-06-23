Mogą ruszać remonty kolejnych ulic i dróg w regionie. Są rządowe pieniądze!

Tym razem pomoc trafi do kilkunastu samorządów z powiatu nowotarskiego, a także z miasta Grybów i Nowy Sącz oraz z gmin Biały Dunajec, Gorlice, Krościenko nad Dunajcem, Jodłownik i Łącko. Specjalne umowy, które potwierdzają przyznanie rządowej pomocy już są podpisane.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera bezpieczeństwo i komfort mieszkańców na poziomie lokalnym. Dzięki podpisanym kolejnym umowom na zadania, które pierwotnie znajdowały się na liście rezerwowej do Małopolskich samorządów trafi blisko 8,6 miliona złotych. Te realizacje będą możliwe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dzięki oszczędnościom poprzetargowym - mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek

W regionie sądeckim rządowa pomoc trafi do miasta Grybów i miasta Nowego Sącza. Pomoc dostanie też gmina Łącko. Miasto Nowy Sącz dostanie ponad 750 tysięcy złotych. Dzięki rządowym pieniądzom miasto będzie mogło wyremontować kolejny kawałek ulicy Jamnickiej.

Posłuchaj lokalnych samorządowców i wicewojewody małopolskiego

Będzie to już czwarty etap modernizacji tej ulicy. Tym razem na odcinku 300 metrów. Całe zadanie będzie kosztować ponad milion złotych. Dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu – mówi Artur Bochenek wiceprezydent Nowego Sącza

Na ulicy Jamnickiej w planach jest budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3 metrów, wymiana asfaltu, budowa chodnika oraz ulicznego oświetlenia.

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Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od kilku lat. W tym czasie do Małopolski trafiły ponad 2 miliardy złotych. Wyremontowano, przebudowano lub wybudowano w sumie prawie 2 tysiące kilometrów dróg lokalnych, ale nie tylko.

Dzięki pieniądzom z tego funduszu przebudowano tez blisko 280 przejść dla pieszych, prawie 40 tras pieszo – rowerowych oraz 43 perony przystankowe razem z dojściami.

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