Mogą ruszać remonty kolejnych ulic i dróg w regionie. Są rządowe pieniądze!

Tym razem pomoc trafi do kilkunastu samorządów z powiatu nowotarskiego, a także z miasta Grybów i Nowy Sącz oraz z gmin Biały Dunajec, Gorlice, Krościenko nad Dunajcem, Jodłownik i Łącko. Specjalne umowy, które potwierdzają przyznanie rządowej pomocy już są podpisane.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera bezpieczeństwo i komfort mieszkańców na poziomie lokalnym. Dzięki podpisanym kolejnym umowom na zadania, które pierwotnie znajdowały się na liście rezerwowej do Małopolskich samorządów trafi blisko 8,6 miliona złotych. Te realizacje będą możliwe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dzięki oszczędnościom poprzetargowym - mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek
W regionie sądeckim rządowa pomoc trafi do miasta Grybów i miasta Nowego Sącza. Pomoc dostanie też gmina Łącko. Miasto Nowy Sącz dostanie ponad 750 tysięcy złotych. Dzięki rządowym pieniądzom miasto będzie mogło wyremontować kolejny kawałek ulicy Jamnickiej.
Będzie to już czwarty etap modernizacji tej ulicy. Tym razem na odcinku 300 metrów. Całe zadanie będzie kosztować ponad milion złotych. Dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu – mówi Artur Bochenek wiceprezydent Nowego Sącza
Na ulicy Jamnickiej w planach jest budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3 metrów, wymiana asfaltu, budowa chodnika oraz ulicznego oświetlenia.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od kilku lat. W tym czasie do Małopolski trafiły ponad 2 miliardy złotych. Wyremontowano, przebudowano lub wybudowano w sumie prawie 2 tysiące kilometrów dróg lokalnych, ale nie tylko.
Dzięki pieniądzom z tego funduszu przebudowano tez blisko 280 przejść dla pieszych, prawie 40 tras pieszo – rowerowych oraz 43 perony przystankowe razem z dojściami.
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