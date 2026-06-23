Na stawach w Starym Sączu złowił gigantyczną rybę! [ZDJĘCIA]

Taka ryba marzy się każdemu wędkarzowi

Jak co weekend Arek z rodziną pojechał na ryby do Starego Sącza. Przez cały piątkowy wieczór wieczór i noc nic się nie działo. Dopiero kiedy w sobotę wypłynął łodzią na staw, zaczęło się branie. Początkowo nie spodziewał się, że to może być tak wielka ryba. Jednak, kiedy zaczął się siłować z nią, domyślił się, że może to być coś dużego. Na brzeg suma holował przez około 40 minut.

Holowałem go blisko 400 m do brzegu. Po dokładnym sprawdzeniu sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg. Ciężko było, ale jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony – powiedział nam Arek Ciureja.

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Stary Sącz. W tym stawie żyją ogromne ryby

To nie pierwsza tak ogromna ryba, jaką Arek złowił w stawie w Starym Sączu. Trzy lata temu również wyciągnął z wody ogromnego suma. Po dokładnym sprawdzeniu zdjęć i nagrań okazało się, że ryba, którą złowił w minioną sobotę, to zupełnie inna, niż ta, na którą trafił w 2023 roku. Podobnie jak kiedyś, tak i teraz sum po zmierzeniu i sfotografowaniu trafił z powrotem do jeziora. Starosądeckie stawy słyną z ogromnych ryb. Wielokrotnie wędkarze chwalili się dużymi okazami złowionymi w tym miejscu.