To poważny problem także w Małopolsce. Pacjenci nie odwołują zaplanowanych wizyt u lekarzy!

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wynika, że problem nieodwołanych wizyt najmocniej dotyka poradni ortopedii i traumatologii ruchu, ale nie tylko. W ubiegłym roku w całym regionie przepadło 55 tysięcy terminów umówionych u ortopedów, ponad 33 tysiące wizyt nie odwołano u kardiologów, ponad 20 tysięcy u neurologów i blisko 18 tysięcy u okulistów.

Pusty gabinet, w którym medyk czeka na chorego, to realne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia. Pamiętajmy, że w tym przypadku nasza decyzja może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie innej osoby. Kogoś, kto dzięki nam, dostanie szansę, by szybciej skonsultować niepokojące objawy czy wykonać badanie. Dlatego bądźmy solidarni – apeluje dyrektor małopolskiego oddziału NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska

Warto pamiętać, że z zgodnie prawem pacjent ma obowiązek poinformować placówkę, że nie pojawi się na zaplanowanej wizycie. Niestety tych, którzy to robią nadal jest bardzo mało. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia na różne sposoby przypomina pacjentom o tym, że mają zaplanowaną wizytę u lekarza. Najbardziej popularną formą jest przypominający o wizycie SMS.

Pytania z "Awantury o kasę". Czy poradzisz sobie lepiej, niż uczestnicy programu? Pytanie 1 z 14 W skałach Mount Rushmore wykuto podobizny 4 prezydentów USA: George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore'a Roosevelta i... Kto jest tym czwartym? Franklin D. Roosevelt Abraham Lincoln John F. Kennedy Ulysses Grant Następne pytanie

Taka informacja wysyłana jest między innymi przez SMS. Wiadomości są wysyłane na cztery dni przed pierwszorazową wizytą lub badaniem. W ubiegłym roku do pacjentów w całym kraju wysłano 25 milionów takich wiadomości. Cały czas rozwijana jest też centralna e-rejestracja. Ten system pozwala na łatwe zapisywanie się do lekarzy, ale też odwoływanie wizyt online.

E-rejestracja jest wprowadzana stopniowo. Od 1 stycznia obejmuje placówki oferujące mammografię, test HPV HR i konsultacje u kardiologa. Od 1 sierpnia do e-rejestracji dołączy osiem kolejnych świadczeń. Docelowo system obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów. Z centralnej e-rejestracji można skorzystać w Internetowym Koncie Pacjenta lub aplikacji mobilnej mojeIKP.

