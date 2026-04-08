Nie pomogła dobra skrytka. Policjanci szybko trafili na trop narkotyków

Dariusz Ryś
2026-04-08 12:00

Policjanci z Nowego Sącza namierzyli skrytkę, w której schowane były narkotyki. Mundurowych na trop naprowadził charakterystyczny zapach palonej marihuany, który wydobywał się z jednej z piwnic w Nowym Sączu.

Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Myślał, że ma dobrą i bezpieczną skrytkę na narkotyki. Nie przewidział jednak jednej rzeczy. Dobrego nosa policjantów z Nowego Sącza, którzy patrolowali jedno z miejskich osiedli.  Jak się później okazało mundurowi nie pomylili się.  Policjanci ogniwa wywiadowczego podejrzewali, że zapach może wydobywać się z piwnicy jednego z budynków. Dlatego postanowili to sprawdzić.  

Policjanci na miejscu zabezpieczyli zwitki folii z białą substancją oraz plastikowe pudełko z suszem roślinnym. Mężczyzna, który przebywał wówczas w pomieszczeniu został zatrzymany i przewieziony do komendy – mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Po zważeniu i zbadaniu substancji narkotesterem okazało się, że było to ponad 10 gramów kokainy, 4,5 grama marihuany i prawie 2 gramy amfetaminy. Mieszkaniec Nowego Sącza usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia.

