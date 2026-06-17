Nietypowy schron przeciwdeszczowy ma Stary Sącz. Łączy historię i współczesność !

W nowoczesne miejsce do wypoczynku, rekreacji i zabawy dla całych rodzin Miejska Góra w Starym Sączu zamienia się już od kilku lat. Wszystko zaczęło się od małego punktu widokowego, później powstały tam ścieżki pieszo - rowerowe oraz leśne molo, które szybko stało się turystycznym hitem. Nie tylko dla samego Starego Sącza, ale też regionu.

Na początku czerwca na Miejskiej Górze w Starym Sączu otwarto kolejne miejsce dla całych rodzin. To nowy park edukacyjny pod nazwą Orbisfera. Głównym elementem jest okrągła, zbudowana nad ziemią kładka spacerowa z czterema sferami tematycznymi. Są tam strefy energii, sensoryki, środowiska i zabawy, które pozwalają odkrywać otaczający nas świat naszymi zmysłami.

Na tym jednak nie koniec, bo dzięki oszczędnościom, które przyniósł przetarg na budowę Orbisfery mieszkańcy i turyści dostaną coś jeszcze. To dwa punkty widokowe. Jeden z nich jest bardzo nietypowy.

Mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

To schron przeciwdeszczowy inspirowany dawną skocznią narciarską. Obiekt stanął dokładnie tam, gdzie po II wojnie światowej działała legendarna drewniana skocznia narciarska, która była symbolem sportowej historii Starego Sącza.

Dzisiejsza forma schronu nawiązuje do wież dawnych skoczni i w niezwykły sposób łączy przeszłość z nowoczesnością. inwestycje nie tylko rozwijają nowoczesną infrastrukturę turystyczną, ale także przywracają pamięć o historii tego miejsca, harmonijnie łącząc naturę, lokalne dziedzictwo i współczesną architekturę - mówi Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

Drugi punkt widokowy znajduje się na polanie. Z tego miejsca można oglądać panoramę Starego Sącza i najbliższej okolicy.

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Pieniądze na budowę Orbisfery oraz punktów widokowych Stary Sącz zdobył z unijnych funduszy, dzięki współpracy Starego Sącza ze słowackim miastem Lewocza. Słowacy w ramach tego projektu przebudowali swój amfiteatr, który stanie się ważnym punktem na turystycznej mapie miasta.

Na Miejską Górę w Starym Sączu można się dostać od Rynku ulicą Królowej Jadwigi, później przechodzimy przez mostek i wchodzimy na szczyt. Taki spacer zajmuje od 20 do 30 minut. Można też wybrać inną trasę. To droga, która prowadzi od ulicy Piłsudskiego.

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