Nowoczesne samochody trafiły do sądeckich policjantów. Już patrolują region

Samochody, które tym razem kupiła sądecka komenda są oznakowane. Trafią do dwóch komisariatów w regionie. Do Łososiny Dolnej oraz do Piwnicznej - Zdroju. Pojazdy będą wykorzystywane w codziennej służbie tamtejszych policjantów.

Dziękuję radzie miejskiej w Piwnicznej-Zdroju za wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na ten cel. To kolejny przykład dobrej współpracy samorządu z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,. Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje jednym z naszych priorytetów, dlatego konsekwentnie wspieramy działania służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i ochronę lokalnej społeczności - mówi Tomasz Michałowski burmistrz Piwnicznej Zdroju

Nowe radiowozy, które przekazano do komisariatów policji w Piwnicznej i Łososinie Dolnej to samochody osobowe marki Kia Sportage wyprodukowane w 2025 roku. Każdy z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra i mocy 180 koni mechanicznych.

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Samochody w sumie kosztowały 258 tysięcy złotych. Do zakupów dołożyły się lokalne samorządy. To starostwo powiatowe w Nowym Sączu, a także miasto Piwniczna oraz Gminy Rytro, Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem, na terenie których pojazdy będą wykorzystywane przez policjantów. Resztę pieniędzy z własnego budżetu wyłożyła policja.

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