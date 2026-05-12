Nową karetkę ma Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Pojazd dyżuruje w Łososinie Dolnej.

Nowa karetka, która trafiła do podstacji w Łososinie Dolnej zastąpiła starszy mocno już wysłużony pojazd, który do tej pory tam stacjonował. Poprzedni samochód przejechał w sumie około 200 tysięcy kilometrów.

Nowy samochód, który trafił do podstacji w Łososinie wyprodukowano w 2026 roku. Jest to Mercedes z napędem na 4 koła. Pojazd kosztował 620 tysięcy. Samorząd powiatu nowosądeckiego dołożył 100 tysięcy. Resztę wyłożyło Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.

Bardzo się cieszę, że właśnie w Łososinie Dolnej oddajemy do użytku nowoczesny ambulans. Poprzedni samochód ma przejechane ponad dwieście tysięcy kilometrów, jest wysłużony. Dlatego dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i szybką reakcję, zakupiliśmy nowy pojazd - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Podstacja w Łososinie Dolnej jest jedną z tych, które mają najwięcej wyjazdów. W ubiegłym roku zespół z Łososiny do różnych akcji wyjeżdżał prawie 1500 razy. Nie tylko do zgłoszeń z powiatu nowosądeckiego, ale też z terenu powiatu limanowskiego i tarnowskiego.

Na tym jednak nie koniec, bo Sądeckie Pogotowie Ratunkowe już przygotowuje się do kolejnych zakupów. Nowa karetka w bazie SPR ma się pojawić w trzecim kwartale tego roku. Na razie nie wiadomo do której podstacji trafi. Prawdopodobnie będzie to Piwniczna lub Krynica.

W tamtym roku nowe karetki trafiły do podstacji w Łącku oraz do Grybowa. W całym regionie Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma 10 podstacji lokalnych. Między innymi w Starym Sączu, Rytrze, Łącku, Piwnicznej, Krynicy, Łabowej, Korzennej czy Łososinie Dolnej.

