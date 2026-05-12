Noc Muzeów w Nowym Sączu. Co czeka na Sądeczan?

Nowy Sącz. Co przygotowano na Noc Muzeów 2026?

Noc Muzeów to fenomen w skali całego kraju. Choć placówki otwarte są na co dzień, to właśnie ten jeden, wyjątkowy wieczór w roku przyciągają tłumy. Co ciekawe, nie turystów, a głównie mieszkańców miast, gdzie takie wydarzenia są organizowane. W Nowym Sączu w tym roku będzie można zwiedzić Oddział Główny Muzeum Ziemi Sądeckiej przy ul. Jagiellońskiej. Na Sądeczan czeka magiczna atmosfera, interesujące warsztaty i możliwość zobaczenia ekspozycji w zupełnie nowym świetle. Dotychczas sercem Nocy Muzeów w Nowym Sączu była Galeria Marii Ritter. Trwający tam remont sprawił jednak, że organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu Nocy Muzeów do Gmachu Głównego przy ul. Jagiellońskiej 56.

To doskonała okazja, by na nowo odkryć historię miasta i losy osób z nim związanych. Przewodnicy opowiedzą o ekspozycji stałej, oprowadzą po Galerii Bolesława Barbackiego. Jednym z głównych punktów programu będzie specjalne oprowadzanie po wystawie „Ślady”. To nie będzie zwykłe zwiedzanie. Kuratorka i etnografka, Joanna Hołda, zabierze uczestników w podróż po wielowymiarowym znaczeniu śladów, jakie zostawia po sobie człowiek – wyjaśnia Anna Florek, koordynatorka Nocy Muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Noc Muzeów w Nowym Sączu: Warsztaty, gry i marionetki. Atrakcje dla całej rodziny

Organizatorzy zadbali, by nikt nie czuł się pominięty. Noc Muzeów to nie tylko możliwość obcowania ze sztuką, ale również kreatywna zabawa i integracja, co od lat przyciąga sądeckie rodziny. W tym roku w programie znajdą się między innymi: warsztaty i gry dla całych rodzin oraz pokaz lalkarza, który na oczach widzów będzie animował własnoręcznie wykonane marionetki. Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej potrwa od godziny 18 do 22.