Ruszyła wymiana wodociągu na ulicy Jagiellońskiej. Są utrudnienia

Na ulicy Jagiellońskiej fachowcy zabrali się za wymianę przestarzałej i mocno awaryjnej sieci wodociągowej, która biegnie właśnie pod tą ulicą. W sumie wymienionych będzie tam około 100 metrów wodociągu. Prace już ruszyły. Są podzielone na dwa etapy.

Jest to stara sieć zbudowana na początku XX wieku, żeliwna, która jest bardzo awaryjna. Już w tamtym roku mieliśmy tam dużą awarię. Bieżące remonty i naprawy powodowały uszkodzenia na kolejnych fragmentach tej sieci. Dlatego musimy ją wymienić - mówi Jerzy Szczecina prezes Sądeckich Wodociągów

W pierwszym etapie prace prowadzone są na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Narutowicza po prawej stronie ulicy Jagiellońskiej. Kierowcy mogą korzystać z jednego pasa ruchu. W ulicę Jagiellońską można też wjeżdżać z ulicy Kościuszki.

Większe utrudnienia będą w kolejnych etapach, kiedy ekipy remontowe pojawią się w rejonie skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej i ulicy Kościuszki. Wtedy zamknięty będzie wjazd w ulice Jagiellońską od strony ulicy Wąsowiczów. Na razie Sądeckie Wodociągi nie podają dokładnej daty, kiedy ten etap prac się zacznie.

Wiadomo, że wtedy prace prowadzone będą w porze nocnej, a dla samochodów będą wyznaczone zostaną objazdy. Wszystkie prace związane z wymianą sieci wodociągowej na ulicy Jagiellońskiej mają trwać kilka tygodni.

Spółka Sądeckie Wodociągi dostarcza wodę i odbiera ścieki nie tylko z terenu miasta Nowego Sącza, bo swoje sieci ma także na terenie między innymi gminy Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka czy Korzenna. Firma zarządza siecią wodociągową o długości około 930 kilometrów oraz siecią kanalizacyjną o długości około 940 kilometrów.

