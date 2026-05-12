Nowoczesne centrum otwarto w ANS. Drugiego takiego miejsca nie ma na Sądecczyźnie [ZDJĘCIA]

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu ma nowe miejsce do badań i nauki

Będą tam prowadzone testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Znajduje się ono na kampusie przy ul. Kościuszki. W jednym z budynków zaadaptowano kilka pomieszczeń, w których już teraz za pomocą specjalnych maszyn można sztucznie obniżyć stężenie tlenu w powietrzu. Takie działanie zmusi organizm osób przebywających tam do adaptacji. Treningi w takim miejscu pozwalają osiągać lepsze wyniki sportowe przy mniejszym obciążeniu.

Byliśmy na szczycie wieży ratuszowej w Nowym Sączu

Kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań. Mamy stadion sportowy, salę sportową. Także, otwarte właśnie Centrum Hipoksji i Hiperoksji jest wszechstronne do tego, żeby wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszej naszym wydziale. Jest to kolejny kolejna pracownia, która tutaj podniesie poziom naukowy. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie badania naukowe – mówi dr Monika Bigosińska, Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

Centrum składa się z sali treningowej, wyposażonej w bieżnie i ergometry rowerowe, oraz 7 pokoi z możliwością noclegu dla 14 osób. W trzech pokojach możliwe jest stworzenie hiperoksji normobarycznej. Na co dzień centrum ma służyć studentom ANS oraz wykładowcom, którzy mogą tam prowadzić badania naukowe. Centrum będzie również działać komercyjnie.