Nowy chodnik dla pieszych powstanie w Obidzy. Umowa jest już podpisana

W sumie przy drodze powiatowej w Obidzy powstanie prawie 1,5 kilometra ścieżki dla pieszych. Przebudowane będą też zjazdy, skrzyżowania, kanalizacja deszczowa, korytka oraz mury oporowe. W planie jest też budowa nowych przepustów, umocnień skarp, a także zatoki autobusowej i bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole.

Budowa chodnika w Obidzy to kolejna, po moście na Dunajcu w ciągu drogi powiatowej Jazowsko Obidza oraz dobiegającej końca budowie chodnika w Kiczni, inwestycja Powiatu Nowosądeckiego poprawiająca bezpieczeństwo i komunikację w gminie Łącko - mówi Starosta Nowosądecki Tadeusz Zaremba

Prace nie będą tanie, bo całość ma kosztować ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych. Z nowego chodnika w Obidzy mieszkańcy będą mogli korzystać na wiosnę przyszłego roku.

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Obidza to nie jedyna miejscowość, gdzie powiat planuje budowę chodników dla pieszych. Takie ścieżki powstaną też w miejscowościach Brzyna, Kamionka Wielka, Piwniczna Zdrój, Piorunka, Łącko czy Czarny Potok, ale nie tylko. Dla czterech ostatnich miejscowości umowy już są podpisane.

W ostatnich dniach zakończyła się też budowa chodnika w Świniarsku w gminie Chełmiec. Zbudowano tam ponad 500 metrowy kawałek ścieżki od mostu na potoku Niskówka do szkoły.

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