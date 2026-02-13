Odwiedzili różne zakątki świata. W Starym Sączu rusza festiwal Bonawentura

Stary Sącz znowu przyciągnie podróżników

Zbliża się 14 edycja Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura w Starym Sączu. Impreza jak zwykle przyciąga podróżników z całej Polski, którzy opowiadają o swoich niezwykłych wyprawach, niekiedy bardzo niebezpiecznych. W tym roku zaplanowano ponad 20 różnych wydarzeń, a prelegenci zabiorą widzów w podróż, pokazując zdjęcia i filmy ze swoich wypraw, między innymi do Marrakeszu, na Wyspy Wielkanocne, w Andy, czy Apeniny. Będą też propozycje wycieczek motocyklem po Ameryce południowej i warsztaty dotyczące tego, jak spakować się na taką wyprawę.

Trzydniowy maraton spotkań prelekcji. Łącznie 23 wydarzenia, koncerty, szereg konkursów. Mamy cztery bloki tematyczne. Chodzi o to, żeby w jednym bloku programowym nie powtarzały się podobne regiony, podobne style podróżowania, żeby to było rzeczywiście pokazanie świata od ciekawej strony, różne aspekty kulturalne, społeczne też pojawiają się w tych prelekcjach. Chcemy, żeby po tych trzech dniach ludzie wyszli z głowami pełnymi inspiracji i też gotowymi do krytycznego myślenia, żeby oni potrafili sobie wyrobić swój własny osąd o tym, jak ten nasz świat, w którym aktualnie żyjemy, bardzo dynamicznie się zmienia i wygląda. Nasz festiwal jest absolutnie wyjątkowy to i powiedziałbym bym prawdę i skłamałbym, bo każdy festiwal, który ma swoją publiczność, musi mieć coś wyjątkowego, skoro ludzie no postanawiają przeznaczyć część swojego cennego, wolnego czasu i jeszcze często jakąś część budżetu, żeby go właśnie spędzić. Mówimy tutaj o ponad dwudziestu godzinach pokazów rozciągniętych przez trzy dni — mówił Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, które organizuje festiwal.

Impreza będzie podzielona na 4 bloki tematyczne. Rozpocznie się w piątek, 13 lutego i potrwa do niedzieli, 15 lutego. Zakończy ją koncert zespołu „Jig Reel Maniacs”. Poniżej prezentujemy wstępny program, który, jak zaznaczają organizatorzy, może jeszcze ulec zmianie.