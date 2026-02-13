Z Krynicy-Zdrój do Łabowej dojedziemy rowerem. Powstanie nowa ścieżka

Z Krynicy do Łabowej rowerem. Wytyczona zostanie nowa ścieżka dla cyklistów

Ścieżka rowerowa połączy Krynicę-Zdrój i gminę Łabowa w regionie sądeckim. Ma to być kolejna atrakcja, która przyciągnie turystów w ten rejon małopolski. Krynica-Zdrój już wie, którędy wytyczy nowy szlak. Ma on mieć około 15 kilometrów.Większa jego cześć poprowadzi po istniejących drogach gminnych, zostanie też dobudowany trzykilometrowy odcinek trasy. Rowery w ostatnich latach pod Górą Parkową stały się bardzo popularne. Zwłaszcza w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych można spotkać mnóstwo fanów dwóch kółek. Taka ścieżka rowerowa między gminami może okazać się kolejnym magnesem, który przyciągnie turystów na Sądecczyznę. Większość pieniędzy na budowę udało się zdobyć z unijnych pieniędzy.

Chcemy połączyć się z gminą Łabowa. Trasa ma przechodzić od Mochnaczki Wyżnej przez górę Piorun w stronę Czyrnej, w stronę Piorunki, w stronę Berestu do Polan, a następnie w drogę powiatową w kierunku gminy Łabowa. Rowery są w gminie bardzo i rozwinięte, czy trasy MTB na Górze Parkowej, plus nasze ścieżki, to około 100 km tras, które są naokoło gminy, plus ścieżka Velo. Natomiast to uruchamia kolejny segment, otwiera nam tę część gminy, która do tej pory nie nie posiadała ścieżki rowerowej. Oczywiście to będzie ścieżka niejako wielofunkcyjna, bo nie da się czasem pogodzić przestrzennie możliwości wyłączenia, czy stworzenia trasy tylko dla rowerzystów – wyjaśnia burmistrz Krynicy Piotr Ryba.

Całość ma kosztować 4 miliony złotych. Dotacja z unijnych funduszy wynosi 3 miliony 380 tysięcy złotych. Resztę Krynica-Zdrój dołoży z własnego budżetu. Będzie to kolejna ścieżka rowerowa w regionie sądeckim łącząca dwie gminy. Z krynicy można rowerem dojechać do Muszyny.