Piwniczna-Zdrój. Trwają poszukiwania kobiety i jej dwójki małych dzieci

Piwniczna-Zdrój. Poszukiwania 30-latki i jej maleńkich dzieci w lesie

Policja otrzymała zgłoszenie o zagniciu kobiety z dziećmi po godzinie 12. Od razu przystąpiono do poszukiwań. W akcji bierze udział policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarna. Do akcji używane są między innymi drony, które sprawdzają teren z powietrza.

To poszukiwania zakrojone na bardzo szeroką skalę. Mówimy tutaj o poszukiwaniach policjantów z Krynicy-Zdroju, ale również policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Sączu. Poszukujemy 30-letniej kobiety, która około południa wraz ze swoimi dwoma maleńkimi synami poszła w kierunku masywu leśnego. Teren jest bardzo trudny do poszukiwania, więc tutaj policjanci mają drony, mają psy tropiące, wykorzystują również quady. Wiem, że w poszukiwaniach został włączony GOPR, jak również straż pożarna. Te poszukiwania rozpoczęły się kilka godzin temu. Jest to ogromny obszar pagórkowaty, więc tak jak mówię, no te poszukiwania są bardzo trudne, ale na pewno nie będziemy się poddawać – powiedziała Radiu Eska Katarzyna Cisło z biura prasowego małopolskiej policji.

30-latka jest poszukiwana razem ze swoimi dwoma synami w wieku roku i trzech lat. Kobieta widziana była przed południem, jak szła z dziećmi w kierunku masywu leśnego.