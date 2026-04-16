Są popularne, ale też niebezpieczne. Znowu poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze

Dariusz Ryś
2026-04-16 15:29

To jest ważne przypomnienie od policjantów dla tych, którzy jeżdżą elektrycznymi hulajnogami. Uważajcie na siebie i na innych. Policja mówi o tym nie bez powodu, bo coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem takich właśnie pojazdów. Niestety bardzo często przejazd hulajnogą elektryczną kończy się w szpitalu.

Są popularne, ale też niebezpieczne. Znowu poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze

i

Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Do takiego właśnie groźnego zdarzenia z udziałem dwóch młodych Sądeczanek doszło w środę wieczorem na terenie jednego z osiedli Nowego Sącza. Poszkodowane zostały dwie 15-latki, które razem jechały na hulajnodze elektrycznej.

Policjanci ustalili, że nastolatka kierująca hulajnogą w pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem i wywróciła się wraz z rówieśniczką, którą przewoziła. Obie 15-latki korzystały z pomocy medycznej, a jedna z nich trafiła do szpitala - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Przy tej okazji policja przypomina najważniejsze zasady, które obowiązują podczas jazdy hulajnogami elektrycznymi, a często są bagatelizowane przez użytkowników tego typu pojazdów.

Aby poruszać się hulajnogą elektryczną trzeba mieć minimum 13 lat i posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Warto pamiętać, że dzieci do 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą po jezdni. Mogą to robić jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. 

Dla bezpieczeństwa używaj kasku ochronnego, pamiętaj, że od 3 czerwca tego roku osoby poniżej 16 roku życia będą miały taki obowiązek.  Korzystając z hulajnogi zawsze bądź trzeźwy,  gdy jest to możliwe korzystaj z wydzielonych dróg dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, gdy ich nie ma możesz wyjątkowo poruszać się chodnikiem,  ale wtedy musisz szczególnie uważać, jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i ustępować im pierwszeństwa - przypomina Aneta Izworska

Nie przejeżdżajmy hulajnogą po przejściu dla pieszych, nie przewoźmy innej osoby, zwierząt czy ładunków. Nie czepiajmy się innych pojazdów,  a podczas jazdy nie trzymaj w ręce telefonu komórkowego. Z wyprzedzeniem sygnalizujmy też zamiar wykonania manewru skrętu. Zadbajmy by być widocznym dla innych.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Dużym problemem jest też parkowanie takich pojazdów. Szczególnie wtedy, kiedy osoby korzystają z wypożyczonej hulajnogi. Takie pojazdy bardzo często zostawiane są byle gdzie i byle jak.

Urządzenie parkuj zgodnie z przepisami, jak najdalej od krawędzi jezdni, na skaju drogi dla rowerów lub chodnika - przypomina Aneta Izworska

W 2025 roku na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego policja zanotowała 60 zdarzeń w udziałem hulajnóg elektrycznych. Wypadków było 38, w których rannych zostało 38 osób. Na szczęście nikt nie zginął.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!