Są popularne, ale też niebezpieczne. Znowu poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze

Do takiego właśnie groźnego zdarzenia z udziałem dwóch młodych Sądeczanek doszło w środę wieczorem na terenie jednego z osiedli Nowego Sącza. Poszkodowane zostały dwie 15-latki, które razem jechały na hulajnodze elektrycznej.

Policjanci ustalili, że nastolatka kierująca hulajnogą w pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem i wywróciła się wraz z rówieśniczką, którą przewoziła. Obie 15-latki korzystały z pomocy medycznej, a jedna z nich trafiła do szpitala - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Przy tej okazji policja przypomina najważniejsze zasady, które obowiązują podczas jazdy hulajnogami elektrycznymi, a często są bagatelizowane przez użytkowników tego typu pojazdów.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasto, góra czy rzeka/jezioro? Nie łudź się, że to będzie tak proste, jak myślisz Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od Madagaskaru. Antananarywa jest... stolicą tego kraju górą w tym kraju rzeką w tym kraju Następne pytanie

Aby poruszać się hulajnogą elektryczną trzeba mieć minimum 13 lat i posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, T. Warto pamiętać, że dzieci do 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą po jezdni. Mogą to robić jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Dla bezpieczeństwa używaj kasku ochronnego, pamiętaj, że od 3 czerwca tego roku osoby poniżej 16 roku życia będą miały taki obowiązek. Korzystając z hulajnogi zawsze bądź trzeźwy, gdy jest to możliwe korzystaj z wydzielonych dróg dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, gdy ich nie ma możesz wyjątkowo poruszać się chodnikiem, ale wtedy musisz szczególnie uważać, jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych i ustępować im pierwszeństwa - przypomina Aneta Izworska

Nie przejeżdżajmy hulajnogą po przejściu dla pieszych, nie przewoźmy innej osoby, zwierząt czy ładunków. Nie czepiajmy się innych pojazdów, a podczas jazdy nie trzymaj w ręce telefonu komórkowego. Z wyprzedzeniem sygnalizujmy też zamiar wykonania manewru skrętu. Zadbajmy by być widocznym dla innych.

Dużym problemem jest też parkowanie takich pojazdów. Szczególnie wtedy, kiedy osoby korzystają z wypożyczonej hulajnogi. Takie pojazdy bardzo często zostawiane są byle gdzie i byle jak.

Urządzenie parkuj zgodnie z przepisami, jak najdalej od krawędzi jezdni, na skaju drogi dla rowerów lub chodnika - przypomina Aneta Izworska

W 2025 roku na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego policja zanotowała 60 zdarzeń w udziałem hulajnóg elektrycznych. Wypadków było 38, w których rannych zostało 38 osób. Na szczęście nikt nie zginął.

