W Nowym Sączu odbywają się eliminacje do Turnieju BRD

Turniej BRD. Eliminacje w Nowym Sączu

Ruszyły eliminacje do Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W Nowym Sączu bierze w nich udział kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i średnich z regionu sądeckiego. Tworzą oni czteroosobowe zespoły składające się z dwóch uczniów i dwóch uczennic. Eliminacje potrwają trzy dni, w tym czasie uczestnicy będą się mierzyć z testem wiedzy o ruchu drogowym, zadaniami z udzielania pierwszej pomocy i jeździe rowerem po wyznaczonym torze, lub w przypadku uczniów szkół średnich w jeździe samochodem z talerzem Stewarta.

Rozgrywamy jedną konkurencję w formie testu. Jest to test z przepisów prawa ruchu drogowego i dwie konkurencje mamy praktycznie. Jazda rowerem po torze przeszkód, jazda taka sprawnościowa, zręcznościowa, nie jest to jazda na czas, na dokładność bardziej i mamy dwie sale z inscenizowanymi sytuacjami do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy radzą sobie bardzo dobrze. Gratulujemy tutaj opiekunom drużyn, bo przeprowadzili w szkołach eliminacje klasowe, eliminacje szkolne. Młodzież też jest po eliminacjach gminnych, także to już jest trzeci poziom tego turnieju. Drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów, będą nas reprezentowały na etapie wojewódzkim. Takie turnieje są potrzebne, bo młodzież się edukuje, edukuje też rodziców. Oni często jadąc samochodem, upominają rodziców, że jadą za szybko, że nie zapięli pasa, nie zauważyli znaków – mówi jeden z organizatorów Szczepan Żmuda.

W Nowym Sączu eliminacje odbywają się w Zespole Szkół Samochodowych i potrwają one do piątku, 17 kwietnia. Koordynuje je Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Najlepsze drużyny przejdą to etapu wojewódzkiego Turnieju BRD i spotkają się w Krakowie 17 maja. Jeżeli uda im się przejść dalej, to pojadą na konkurs krajowy.