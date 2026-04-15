Dużo chętnych na mieszkania w STBS. Zakończył się nabór wniosków

Nowy Sącz. Trwa weryfikacja wniosków o mieszkania w STBS

Ponad 800 wniosków złożonych elektronicznie. Ogromnym zainteresowaniem okazał się drugi nabór na mieszkania Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które znajdują się w trzech blokach przy ul. 29 listopada w Nowym Sączu. Na lokatorów czeka 137 mieszkań o różnej powierzchni, od jednopokojowych do czteropokojowych. Już teraz wiadomo, że do dalszej weryfikacji przeszło 300 wniosków. Do piątku osoby starające się mogą donosić brakujące dokumenty.

Pierwsze osoby są już wzywane do złożenia korekt i mamy nadzieję, że tym razem to pójdzie bardzo sprawnie. Zainteresowanie faktycznie było większe niż poprzednio. Myślę, że duży wpływ na to też miał fakt, że Rada Miasta obniżyła ten próg dochodowy. W tej chwili ponad połowa wniosków, które są w dalszym procedowaniu, jest powyżej tych minimalnych progów dochodowych, a oprócz tego bardzo dużo wniosków jest na takim poziomie, że brakuje na przykład kilka procent do tego, żeby był ten wymóg spełniony – wyjaśnia Jacek Żelasko, prezes spółki.

Ile kosztuje mieszkanie w STBS?

Weryfikacja wniosków ma potrwać do końca miesiąca. Pierwsi lokatorzy do nowych bloków wprowadzą się w maju. Nabór trzeba było powtórzyć, bo Rada Miasta Nowego Sącza obniżyła próg dochodowy dla osób starających się o mieszkania. Poprzedni był za wysoki. W nowych blokach przy ul. 29 listopada jest także miejsce na przedszkole, sklep spożywczy, mają się tam również pojawić punkty usługowe. Do każdego z mieszkań przynależy jedno miejsce parkingowe. Pod blokami powstał największy w mieście parking podziemny, który będzie pełnił funkcję schronienia. Mieszkania w zasobach STBS są mieszkaniami na wynajem. Lokator podpisuje ze spółką umowę, płaci część kwoty, tak zwanej partycypacji w kosztach budowy, a potem miesięczny czynsz. Jest on jednak dużo niższy niż w mieszkaniach na rynku komercyjnym. Czynsz w najmniejszym mieszkaniu w nowych blokach ma kosztować około 700 zł, za największe trzeba będzie zapłacić około 1700 zł.