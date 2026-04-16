Powiat planuje budowę nowego Urzędu Pracy z miejscem schronienia dla kilkuset osób

Nowy budynek Powiatowego Urzędu Pracy, a pod nim schron

Miejsce schronienia dla około 600 osób wybuduje w Nawojowej starostwo powiatowe. Ma się ono znaleźć pod nowym budynkiem urzędu pracy, który stanie przy Zespole Szkół. Zanim jednak budynek stanie minie trochę czasu. Starostwo szacuje, że prace mogą potrwać nawet dwa lata. W budynku znajdzie się Powiatowy Urząd Pracy, ale też Wydział Geodezji i Wydział Budownictwa oraz Powiatowy Nadzór Budowlany. Przy budynku ma się pojawić też ogromny parking. Obowiązkowo pod każdym nowo wybudowanym obiektem ma się znaleźć miejsce schronienia lub schron. Reguluje to ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Sonda Czy uważasz, że Polska powinna zacząć budować i remontować schrony? Tak Nie Nie mam zdania

W Nawojowej będzie to przy naszej szkole rolniczej. Tam powstaje powiatowy urząd pracy i pod nim będzie miejsce ukrycia. Tam jest planowane około 600 osób. Szacujemy, że dokumentacja będzie gotowa gdzieś na koniec sierpnia. Takie rzeczy niestety trwają. Ustawa weszła rok temu, więc nie był na to przygotowany, a wytyczne dopiero weszły w styczniu tego roku. To też tutaj kwestia projektów, kwestia uzgodnień — mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Dokumentacja do budowy ma być gotowa w okolicy wakacji, a budowa mogłaby ruszyć kilka miesięcy później pod warunkiem, że powiat będzie miał pieniądze, lub pozyska je ze środków zewnętrznych.

8