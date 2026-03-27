Sądecka Jesień Kulturalna 2026. Znany jest już porgram festiwalu

Sądecka Jesień Kulturalna 2026. Co w programie?

Wiemy już, z kim mieszkańcy Nowego Sącza przywitają tegoroczną jesień. Znany jest już program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Miejski Ośrodek Kultury, który ją po raz kolejny zorganizuje, właśnie go ogłosił. Znalazły się w nim spektakle teatralne znanych warszawskich teatrów. Będą również koncerty w amfiteatrze. W tym roku zaplanowano 20 wydarzeń. To nieco mniej niż przed rokiem. Nie zabraknie jednak dużych gwiazd. Na scenie Amfiteatru pojawi się między innymi świętująca swoje 20- lecie grupa Feel, legendarny zespół Perfect, ale też Mała Armia Janosika oraz Sławek Uniatowski i Ania Karwan. Na deskach MOK-u zobaczymy dwa spektakle, które w tym roku mają swoją premierę.

W tym roku przygotowaliśmy 12 propozycji spektakli teatrów z Warszawy, między innymi Teatr Capitol, Kwadrat, Kamienica, Potem Otem i Polonia. Również będziemy mieć Teatr Witkacego z Zakopanego, jak i Teatr Tej Ziemi z Nowego Sącza. Przygotowaliśmy również premierę Teatru Robotniczego, która będzie na początku pierwszego tygodnia trwania Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Z takich ciekawostek mogę również powiedzieć, że po raz pierwszy na scenie MOK-u wystąpi Kinga Preis w spektaklu „Przesyłka zza światów” oraz pierwszy raz wystąpią razem małżeństwo: Radosław Pazura i Dorota Chotecka w spektaklu „Opiekunka na zabój”. Jeżeli chodzi o gwiazdy, które będą gościć nasze mury, to są między innymi Katarzyna Glinka, Paweł Deląg, Paweł Wawrzecki czy Edyta Herbuś – wylicza Małgorzata Gułowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

Sprzedaż biletów na wydarzenia w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej już ruszyła. Festiwal odbędzie się w Nowym Sączu po raz szósty.