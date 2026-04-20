Słynny sądecki zegar znowu zatrzymał się. Znamy powód!

Michał Rejduch
2026-04-20 10:00

Cztery tarcze zegara na wieży ratuszowej w Nowym Sączu przechodzą renowację. Początkowo miasto chciało je wymienić, jednak okazało się, że nie będzie to konieczne. Kiedy zegar znowu zacznie odmierzać czas?

Tarcze zegara na wieży ratuszowej przechodzą remont

Zegar na wieży ratuszowej znowu się zatrzymał. To już kolejny raz, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W listopadzie przestał działać na kilka tygodni, po tym, jak jego opiekun Jan Dobrzański wyłączył mechanizm, żeby pracownicy remontujący ratusz nie uszkodzili go. Teraz znowu zegar znowu stanął. Powodem jest renowacja szklanych tarczy. Specjalna firma, którą wynajęło miasto, naprawia je od wewnątrz.

Prace polegają głównie na pracach malarskich. Tarcza zegara już była wytarta, trzeba było ją wyszlifować od wewnątrz, na nowo namalować cyfry i całą tarczę, tak, żeby zegar wyglądał, jak nowy. Ten zegar właściwie od dziesiątek lat nie był ruszany, jeśli chodzi o samą tarczę. Mechanizm jest sprawny i utrzymywany na bieżąco przez mistrza Dobrzańskiego. Ponieważ były tu prace takie stricte budowlane z wykorzystaniem zwyżki musieliśmy ogłosić zamówienie publiczne dotyczące i wybrać firmę, która wykona prace. Z informacji, jakie dostałem, to wystarczyło przeszlifować tarczę, to nie jest cienkie szkło, więc szlifowanie to pęknięcie, które było na jednej z tarczy, zniweluje – powiedział Radiu Eska wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem, to remont zakończy się jeszcze przed majowym weekendem. Wtedy też mamy zobaczyć cały odnowiony ratusz w pełnej okazałości.

