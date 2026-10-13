Strażacy z całej Polski szkolą się na Sądecczyźnie. Są też ekipy z zagranicy

Krajowe ćwiczenia ratownicze dla specjalistycznych grup poszukiwawczo – ratowniczych, które wchodzą w skład USAR Poland ruszyły w poniedziałek, 12 października. Strażacy ratownicy będą szkolić się w różnych miejscach na terenie, który zabezpiecza komenda miejskiej PSP w Nowym Sączu.

Do Nowego Sącza przyjechały specjalistyczne grupy poszukiwawczo - ratownicze z Łodzi, Warszawy, Gdańska, Poznania, Jastrzębia – Zdroju oraz Wałbrzycha. Są też dwie ekipy zagraniczne z Mołdawii i Tajwanu. Gospodarzem wydarzenia jest grupa poszukiwawczo – ratownicza z Nowego Sącza.

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Ratownicy doskonalą umiejętności, które są wykorzystywane podczas trudnych akcji ratowniczych, a także współpracę między sobą. Tematy szkolenia są bardzo różne. Od działań technicznych na uszkodzonych konstrukcjach, przez ratownictwo medyczne po poszukiwania w terenie z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Ratownicy USAR Poland doskonalą współpracę, sprawdzają procedury i mierzą się z wymagającymi scenariuszami. Wszystko po to by jeszcze lepiej przygotować się do realnych działań ratowniczych - informują w mediach społecznościowych strażacy z Nowego Sącza

Przez cały czas ćwiczeń na sądeckich drogach będzie można spotkać więcej samochodów i pojazdów ratowniczych. Dlatego strażacy przypominają, że nic złego w mieście czy regionie się nie dzieje. Są to tylko ćwiczenia. Zakończenie szkolenia zaplanowano na czwartek.

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